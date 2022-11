Braconieri surprinși în trafic. Unul dintre pasageri a dat bir cu fugiții când a văzut echipajul de poliție Infractiune de braconaj cinegetic, constatata de catre politistii Stațiunii Geoagiu, in urma unei actiuni ce a avut loc pe un drum judetean din apropiere de Geoagiu La data de 06 noiembrie 2022, in jurul orei 00:05, polițiștii din cadrul Politiei Stațiunii Geoagiu au oprit din trafic, pe DJ 107 A, autoturismul condus de un tanar de 28 de ani, din Geoagiu, care se deplasa din direcția Homorod – Geoagiu. In autoturismul condus de tanar se mai aflau alti trei barbati (pasageri), precum si un tanar de 29 de ani, din judetul Alba, care, in momentul opririi mașinii a fugit la… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

