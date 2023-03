Stiri pe aceeasi tema

- 1000 metri de plase mono filament cu 207 kilograme de peste au fost scoase din lacul Sinoe, din Delta Dunarii de politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta. Potrivit unui comunicat al Garzii de Coasta, in ziua de 14.03.2023, politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Sulina au desfasurat…

- Polițiștii din Gherla s-au sesizat din oficiu intr-un caz de incalcare a legii pe lacul Țaga Mare, potrivit IPJ Cluj. Trei barbați, cu varste cuprinse intre 45 și 56 de ani, din comunele Țaga, Catina și Geaca sunt cercetați intr-un dosar pentru utilizare de plasa monofilament. Un proprietar din zona…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta in cooperare cu echipa mobila si corpul de control din cadrul Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii au descoperit, in urma unei actiuni desfasurate in zona de competenta, un motor de barca, bun cautat in vederea confiscarii de catre autoritatile…

- Peste 1.300 de metri de plase de pescuit ale braconierilor cu peste 300 de kilograme de pește au fost scoase, sambata, din lacul Sinoe din Delta Dunarii de catre polițiștii Garzii de Coasta și lucratorii Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD), conform unui comunicat de presa. In…

- Peste 1.300 de metri de plase monofilament, cu 337 de kilograme de peste, au fost scoase de politistii de frontiera din zona protejata a lacului Sinoe din Delta Dunarii , fiind incepute cercetarile pentru identificarea persoanelor responsabile, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Peste 1.300 de metri plase monofilament cu 337 de kilograme de peste, scoase din lacul Sinoe, de politistii de frontiera Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, impreuna cu lucratori din cadrul Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, au scos din zona strict protejata a lacului…

- Peste 1.500 de metri de plase cu 76 de kilograme de peste au fost scoase din apa de politistii de frontiera intr-o zona strict protejata din Delta Dunarii, iar persoanele care le-au amplasat sunt cautate de anchetatori, urmand sa fie cercetate pentru braconaj piscicol, potrivit news.ro. Fii…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta, in comun cu lucratori din cadrul A.R.B.D.D. au scos din zona strict protejata a lacului Litvin din Delta Dunarii, peste 1.500 de metri plase cu 76 de kilograme de peste. In cauza se efectueaza cercetari pentru savarsirea infractiunii de braconaj piscicol.Potrivit…