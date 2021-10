Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Permanent Local (BPL) al PNL Timisoara a decis prin vot secret, in sedinta de luni seara, inaintarea catre Biroul Politic Judetean al PNL Timis a propunerii de excludere din partid a consilierului local Raul Ambrus, a anuntat presedintele liberalilor timisoreni, Cosmin Tabara. In cadrul aceleiasi…

- Biroul Permanent Local (BPL) al PNL Timisoara a decis prin vot secret, in sedinta de luni seara, inaintarea catre Biroul Politic Judetean al PNL Timis a propunerii de excludere din partid a consilierului local Raul Ambrus, a anuntat presedintele liberalilor timisoreni, Cosmin Tabara. "Excluderea…

- Biroul Permanent Local (BPL) al PNL Timișoara a decis, prin vot secret, in ședința de luni seara, inaintarea catre BPJ PNL Timiș a propunerii de excludere din partid a consilierului local Raul Ambruș. „Aceasta excludere este cauzata de atitudinea acestuia din ultimele luni, dar foarte mult a contat…

- ​Dacian Cioloș a ieșit pe primul loc în primul tur al alegerilor din USR-PLUS, președintele partidului urmând a fi ales în turul al doilea. Astfel, rezultatele alegerilor pentru șefia USR-PLUS, la finalul unei saptamâni de vot sunt urmatoarele: Dacian Cioloș -…

- Presedintele ales in 3 iulie la Conferinta municipala invalidata a PNL Timisoara, Raul Ambrus, a anuntat ca va contesta alegerile de sambata, unde a fost declarat castigator Cosmin Tabara. "Gruparea hotilor din PNL Timis a legiferat, astazi, la nivel de partid, frauda. Gasca condusa de Alin…

- Scandal cu imbranceli și acuzații in fața cladirii in care se desfașoara sambata alegerile pentru conducerea filialei PNL Timișoara. UPDATE 15 candidati inscrisi pentru functia de presedinte al PNL Timisoara si-au retras candidaturile, ramanand in cursa doar doi: Cosmin Tabara si Claudiu Chira. Scandalul…

- Scandalul continua la alegerile PNL Timisoara, înca de la intrarea în sala unde are loc conferinta. Sâmbata, forte de ordine nu îi lasa sa patrunda în interior decât pe cei aflati pe convocator, transmite News.ro.Scandalul a pornit înca de când s-a…

- Biroul Politic Judetean al PNL Timis a decis sa se implice in organizatia de la Lugoj si a demis intreaga conducere. Desi aflat interimar la conducerea filialei judetene, Nica si acolitii sai forteaza alegerile in filiala de la Lugoj dupa ce presedintele ales, Claudiu Buciu, a amenintat ca nu va organiza…