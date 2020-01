Stiri pe aceeasi tema

- Bolnavii acuza conducerea Spitalului, pe managerul acestuia, Ramona Delia Ionescu, ca i-au lasat fara medicația necesara. Acest lucru s-ar fi datorat faptului ca Spitalul a incheiat un contract cu o firma care nu avea pe stoc medicamentele necesare! Tot pacienții susțin ca evaluarea, respectiv consilierea…

- Un autobuz in care erau mai mulți calatori a luat foc, luni, pe o strada din Craiova. Calatorii și șoferul au reușit sa iasa din timp. Potrivit reprezentanților Societații de Transport RAT Craiova, focul a izbucnit in timp ce autobuzul mergea, la motor.Opt calatori și șoferul au reușit sa…

- Presedintele Klaus Iohannis este multumit de activitatea Guvernului Orban Președintele Româniwi, Klaus Iohannis. Presedintele Klaus Iohannis este multumit de activitatea Guvernului Orban, dar si-ar dori sa fie schimbati presedintii Senatului si Camerei Deputatilor. Președintele…

- Premierul Ludovic Orban, multumit de activitatea ministrului Florin Citu Premierul Ludovic Orban a declarat ca nu va lua nicio masura împotriva ministrului de finante, Florin Cîtu, dupa ce Senatul a adoptat luni motiunea simpla initiata de PSD. Seful guvernului a precizat…

- Activitatea zilnica a inspectorilor de munca a vizat, cu prioritate, sanctionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, catre Inspectia Muncii. In perioada 20 – 29.11.2019, s-a derulat la nivelul județului Alba, Campania naționala de verificare a modului…

- Soufiane Jebari e nascut pe 24 februarie 1995 in Spania, la Barcelona și indeplinește rolul de mijlocaș central ofensiv. A jucat pe taram iberic la cluburile CF Damm, Girona FC și UE Llagostera. In 2017 a sosit in Romania, la Csikszereda Miercurea Ciuc, unde a devenit ”numarul 10” al echipei. “Sunt…

- O masina marca Volkswagen Touareg a ramas blocata vineri intr-un rau din județul Arges dupa ce soferul a bagat-o in apa ca sa o spele, potrivit Mediafax. Doua persoane se aflau in vehicul in momentul in care acesta a ramas blocat in raul Targului, din orașul Campulung Muscel. Echipajele Inspectoratului…

- Medicii clujeni sunt atrași la un targ de forța de munca de profil cu salarii care pornesc de la 6.000 de euro pentru specialiști in Germania sau cu locuințe de serviciu, la un spital din Vatra Dornei. Sunt puse la dispoziție 800 de locuri de munca in țara și strainatate, potrivit Mediafax.Managerul…