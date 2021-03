Stiri pe aceeasi tema

- Trei jucatoare la Potaissa Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”, au fost convocate la loturile naționale. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Trei sportivii ai clubului AGM Ring Box Campia Turzii-CS Potaissa Turda, vor participa pe 26 martie la Cupa Marțișorului, la Targu Mureș. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Juniorii III de la Potaissa Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”, vor evolua in aceste zile la turneul de sala ce se desfașoara in sala „Vasile Alecsandri” din Baia Mare. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Potaissa Turda s-a impus astazi, scor 41-26, in fața celor de la CSM Fagaraș, intr-un meci ce s-a desfașurat in aceasta dimineața, in sala din „Rapid” din București. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Potaissa Turda va evolua maine, incepand cu ora 10:15, contra celor de la CSM Fagaraș, intr-un meci care va conta pentru etapa a XVIII-a, din cadrul Ligii Zimbrilor. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Formația de juniori II de la Potaissa Turda (in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”), vor evolua in aceasta saptamana in primul turneu de sala din acest sezon. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Juniorii III de la Potaissa Turda, in colaborare cu Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu”, au obținut o victorie in turneul ce s-a desfașurat la Baia Mare. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Potaissa Turda a terminat la egalitate, scor 25-25, partida disputata in fața celor de la Politehnica Timișoara, intr-un meci care a contat pentru etapa a XVI-a, din cadrul Ligii Zimbrilor. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!