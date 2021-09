Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump, un amator de sport, urmeaza sa comenteze sambata o seara de box, in Florida, iunde se antoarce pe ring fostul campion mondial la categoria grea Evander Holyfield, pentru a-l infrunta pe starul brazilian al artelor martiale mixte Vitor Belfort, a anuntat difuzorul…

- Talibanii au capturat al doilea oraș ca marime al Afganistanului, Kandahar, in ceea ce reprezinta o lovitura zdrobitoare pentru guvern și o victorie majora pentru militanți, scrie BBC. In același timp, potrivit The Guardian, in timp ce talibanii avanseaza spre capitala Kabul, SUA și Marea Britanie au…

- O calatorie din Havana in Miami, aventura muzicala animata, „Vivo” este o declaratie de dragoste pentru sunete si culoare, dar si pentru oameni si pentru Cuba, insula care a dat lumii, dupa cum spune Juan de Marcos de la Buena Vista Social Club, poate cea mai influenta muzica ce vine din lumea a…

- Dinu Todoran (42 de ani), antrenorul de la FCSB, a susținut o conferința de presa inainte de meciul din Europa Conference League cu Șahtior Karagandy. FCSB - Șahtior Karagandy, meciul tur din runda 2 preliminara a competiției Europa Conference League, va avea loc joi, 22 iulie, de la ora 21:30, și va…

- Sajid Javid, actualul ministrul britanic al sanatatii, a anuntat sambata pe Twitter ca a fost confirmat cu SARS-CoV-2, insa simptomele pe care le prezinta sunt usoare, potrivit News . „In aceasta dimineata am primit un rezultat pozitiv la testul COVID-19. Astept rezultatul PCR, dar, din fericire, am…

- Sajid Javid, ministrul britanic al Sanatatii, a anuntat ca este contaminat cu SARS-CoV-2 si ca simptomele pe care le prezinta sunt usoare, transmite news.ro. Intr-un mesaj publicat pe Twitter, el a scris: „In aceasta dimineata am primit un rezultat pozitiv la testul Covid-19. Astept rezultatul…

- Unii dintre foștii militari columbieni care au fost arestați în legatura cu asasinarea președintelui haitian au primit pregatire militara americana, a confirmat joi Pentagonul, potrivit The Hill."O revizuire a bazelor noastre de date de instruire indica faptul ca un numar mic de indivizi…

- Vaduva lui Jovenel Moise, care a fost asasinat miercuri seara, a declarat ca sotul ei a fost "ciuruit" de mercenarii care au patruns in casa lor, relateaza BBC. Martine Moise a declarat ca atacul s-a intamplat atat de repede, incat sotul ei, Jovenel, nu a putut "spune niciun cuvant". Presedintele…