Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Alta competiție, aceeași prestație! Kickboxerii de la Clubul Sportiv Muncitoresc Reșița s-au evidențiat sambata, 20 noiembrie, la competiția „Centura de aur”, organizata de Federația Romana de Freestyle Kickboxing la Buzau! Cei trei sportivi, pregatiți de antrenorul Gheorghe Cirlea, care au…

- Boxerul mexican Saul ''Canelo'' Alvarez, pornit din postura de mare favorit in fata americanului Caleb Plant, a reusit performanta istorica de unificare a titlurilor categoriei supermijlocii, duminica dimineata, la MGM Grand Garden Arena din Las Vegas, transmite AFP preluat de agerpres. Alvarez s-a…

- Boxerul mexican Saul ''Canelo'' Alvarez, pornit din postura de mare favorit in fata americanului Caleb Plant, a reusit performanta istorica de unificare a titlurilor categoriei supermijlocii, duminica dimineata, la MGM Grand Garden Arena din Las Vegas, transmite AFP. Alvarez s-a impus in acest…

- Sezonul de viteza in coasta s-a incheiat la Poiana Brașov, intr-o ediție de campionat in care protagoniștii competiției au putut fi urmariți, din nou, pe strazile din Sinaia, etapa prahoveana revenind in circuit dupa un an de absența. La al 14-lea sau sezon de viteza in coasta, Alex Mirea și-a indeplinit…

- Britanicul Tyson Fury si-a pastrat centura de campion mondial la categoria grea, versiunea WBC, invingandu-l pe americanul Deontay Wilder prin KO in repriza a 11-a, la capatul unuia dintre cele mai spectaculoase meciuri din istoria boxului, care a avut loc sambata seara la Las Vegas, conform agerpres.…

- In aceasta seara se va anunța cine va fi președintele USR PLUS, dupa incheierea celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor interne. Dupa primul tur, incheiat pe 23 septembrie, au ramas in competitie copresedintii Dan Barna și Dacian Ciolos ultimul avand un avans de doua procente.

- Liderul Partidului Democrația Acasa a venit cu replica la postarea omului de afaceri, Valentin Balan, care a scris ca „Vasile Costiuc incearca sa-l copieze pe „Comisar Cattani", dar seamana tot mai mult cu „Pacala și Tandala””. „Eu ințeleg foarte bine deranjul și emoțiile dlui Balan și a intregului…

- ​Ucraineanul Oleksandr Usyk este noul "rege" al greilor dupa ce l-a învins la puncte, sâmbata, pe englezul Anthony Joshua, detinatorul centurilor WBA, WBO si IBF, informeaza lequipe.fr.Decizia arbitrilor a fost unanima în favoarea boxerului de 34 de ani, 117-112,…