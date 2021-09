BOURUL: SIMBOLUL DISPĂRUT al Moldovei &"Eu stiu ca l-am vazut aievea, între stele si mine. Eu stiu ca mai traieste acolo, în fund salbatec de munte, si ca se arata noaptea – ca o mustrare grea. Eu stiu ca s-ar arata si ziua daca am fi demni de sfânta pecete a Moldovei uitate&", scria nostalgic C. Rosseti Balanescu în editorialul Taurul negru, publicat în anul 1937 în prestigioasa revista de vânatoare si chinologie &"Carpatii&". Dincolo de cugetarea dureroasa a scriitorului, bourul ramâne un animal de legenda despre care nu stim multe lucruri. Demult disparut,… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

