- Barbatul intenționa sa ii transporte pe straini de la frontiera cu Serbia pana la Lugoj, insa a fost prins de agenții Poliției de Frontiera din zona Deta. Vineri dupa-amiaza, politistii de frontiera au oprit pentru verificari, pe drumul E70, la intrarea in localitatea Jebel, un autoturism marca Dacia…

- Un angajat al primariei Albeni ii cere primarului sa-i dea șpaga inapoi: 3.000 de euro, 1500 de lei, dar și cateva zeci de litri de vin alb. Irinel Cotojman, asistent medical comunitar, a facut un memoriu adresat primarului din localitatea Albeni, Gorj, in care ii cere returnarea șpagii de 3.000 de…

- Un tanar beat si fara permis, care s-a rasturnat cu masina intr-un sant, a fost surprins de politisti in timp ce incerca sa ascunda o a treia ilegalitate. Barbatul este acuzat acum de patru infractiuni.

- Tragedia s-a produs in dupa-amiaza zilei de marți, 20 aprilie, in orașul Siret, județul Suceava, relateaza publicația locala Monitorul de Suceava. Potrivit sursei citate, minorul a fost lovit de o mașina condusa de o tanara in varsta de 22 de ani, din comuna Dersca, județul Botoșani, in timp a traversat…

- Autoritatile din judetul Hunedoara vor deschide primul centru de vaccinare in care oamenii vor putea fi vaccinați direct in masina, in parcarea unui mall din municipiul Deva. Circuitele si spatiile necesare urmeaza sa fie amenajate pe patru fluxuri de lucru. Se estimeaza ca in acest fel va creste semnificativ…

- ȚIGARI DE CONTRABANDA DEPISTATE DE POLIȚIȘTI IN TRAFIC Aproximativ 60000 de țigarete netimbrate au fost indisponibilizate de polițiștii adjudeni in urma unui filtru rutier, in portbagajul și habitaclul unui autoturism. La data de 28 martie a.c., in jurul orei 08:00, polițiștii din cadrul…