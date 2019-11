Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 12 noiembrie 2019, in jurul orei 10.30, polițiștii rutieri din Campeni l-au depistat pe un tanar de 20 de ani, din comuna Ciuruleasa, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 75, avand permisul de conducere suspendat. Fața de tanar, cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunii…

- Un tanar in varsta de 29 de ani din Falticeni a fost protagonistul unui episod care arata tupeul nemarginit si lipsa de respect fata de legile tarii. In noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 0.50, pe drumul judetean 208C din comuna Vulturesti, politistii au tras pe dreapta un autovehicul…

- Ziarul Unirea Un barbat de 35 de ani din Alba Iulia prins de polițiștii din Vințu de Jos conducand, deși avea permisul de conducere reținut Conform Inspectoratului de Poliție al Județului Alba, la data de 06 noiembrie 2019, in jurul orei 07:40, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos, in timp…

- Deputatul ALDE Adrian Mocanu a ramas fara permis, pentru coducere cu viteza excesiva. Parlamentarul a fost atat de ghinionist, miercuri, incat nicio abatere in trafic nu i-a scapat netaxata de catre echipajele de poliție intalnite de la București pana acasa. Mocanu a primit sancțiuni de doua ori, la…

- Ieri, 2 septembrie 2019, in jurul orei 07,50, polițiștii Serviciului Rutier Alba, in timp ce acționau in zona intersecției DN 1 cu strada Biruintei din Alba Iulia, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un tanar de 27 de ani, din comuna Teasc, județul Dolj. In urma verificarilor efectuate,…

- Astazi, 19 august 2019, in jurul orei 01.40, politistii din Teius, in timp ce acționau pe strada Bisericii din oraș, l-au depistat pe un tanar de 19 ani, din comuna Stremț, in timp ce conducea un autoturism avand permisul de conducere suspendat. Fața de tanar a fost intocmit dosar penal, pentru conducere…