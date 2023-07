Stiri pe aceeasi tema

- Timp de doua zile, 4 și 5 iulie 2023, Brașovul a fost gazda unei competiții la nivel național, in care și-au dat concursul peste 100 de pompieri, din 25 de județe. Salvatorii hunedoreni, din cadrul ISU Hunedoara, au obținut doua locuri trei și un loc patru, la diferite probe, in care trebuia sa demonstreze…

- Un incendiu puternic a izbucnit la o locomotiva cu țiței in gara Șimleu Silvaniei, luni seara. La ora 20.41, pompierii Secției Șimleu Silvaniei, au fost solicitați sa intervina. Flacarile au cuprins locomotiva unei garnituri de tren ce transporta țiței. Garnitura de tren era formata din doua locomotive…

- Eveniment Culturi de grau și orz, distruse de incendii in Teleorman iulie 3, 2023 11:17 Cinci incendii de vegetație uscata și culturi de cereale au izbucnit in județ in ultimele 72 de ore, informeaza ISU Teleorman. Pompierii au intervenit rapid pentru a le stinge, evitand astfel producerea…

- Aproximativ 350 de baloti de lucerna au ars, vineri, intr-un incendiu produs la o ferma din localitatea bihoreana Boiu, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres.''Vineri, 16 iunie, pompierii militari salontani au actionat pentru lichidarea unui…

- Un incendiu a izbucnit, in noaptea de sambata spre duminica, intr-un apartament situat la etajul I al unui bloc de pe strada Aleea Pinului din municipiul Botosani, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Potrivit acestora,…

- In noaptea de luni spre marti, in jurul orei 3.30, pompierii prahoveni au fost alertati ca la Manastirea Turnu a izbucnit un incendiu. Potrivit unei informari a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Serban Cantacuzino” Prahova, la fata locului au fost concentrate cinci autospeciale de stingere…

- Doua persoane, dintre care una minora, au avut nevoie de ingrijiri medicale, in urma unui accident rutier produs, joi dupa-amiaza, pe drumul european E58, pe raza localitatii Zaicesti, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Potrivit acestora, in eveniment au fost…

- O femeie a decedat si fiul ei a ajuns la spital, in urma unui accident rutier ce s-a produs, miercuri, pe raza comunei Roma, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU). Potrivit acestora, femeia, care se afla pe bancheta din spate a autoturismului, a murit dupa ce masina…