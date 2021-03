Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat, de 72 de ani, a fost retinut pentru furt calificat, dupa ce a sustras un portofel cu bani, in incinta unei institutii de stat, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Botosani, citat de agerpres . Potrivit sursei citate, fapta s-a produs marti, in incita unei institutii din subordinea…

- Un tanar de 22 de ani a fost retinut de politistii Serviciului Rutier dupa ce a produs un accident mortal, in timp ce se afla la volan sub influenta alcoolului, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, tanarul,…

- Un barbat in varsta de 50 de ani din localitatea Unteni din judetul Botosani a fost retinut de politisti, dupa ce si-a ucis fratele geaman cu mai multe lovituri de cutit. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu, crima a avut loc pe fondul unei altercatii…

- Un barbat in varsta de 72 de ani, din judetul Iasi, este cercetat penal, dupa ce a fost prins de politistii din Botosani transportand tigari de contrabanda, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, septuagenarul…

- Un barbat in varsta de 33 de ani a fost retinut de politistii din Botosani, sub acuzatia de viol, dupa ce ar fi violat un copil de 12 ani lasat de parinti in grija sa, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu, potrivit Agerpres. Potrivit…

- O societate comerciala din Botosani a fost sanctionata cu amenzi in valoare de 12.000 de lei dupa ce in a doua zi ce Craciun a pus in functiune un parc de distractii pentru copii, a anuntat, duminica, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Delia Neniscu, informeaza Agerpres.…