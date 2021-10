Stiri pe aceeasi tema

- "Romania este in acest moment unul dintre focarele in care mulți sunt infectați și nu este exclus ca in Romania sa se dezvolte o alta tulpina. Este ceva ce va confirma orice epidemiolog", a afirmat fostul ministru al Sanatații.Intrebat daca certificatul verde ar trebui sa devina obligatoriu la locul…

- Botoșaniul se implica din nou in campania “Let’s Do It, Romania!”, anul acesta pentru a opta oara. Ultima participare la marea curațenie a fost in anul 2019 cand, ca de obicei, botoșanenii s-au clasat printre primii atat in privința numarului de voluntari mobilizați, cat și al numarului de saci de deșeuri…

- Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, spune ca Romania se afla intr-un paradox, avand in vedere ca noi și Bulgaria avem cel mai mic grad de imunizare prin vaccinare anti-COVID-19, dar avem și cele mai relaxate masuri sanitare. „Cine ar fi crezut ca Romania, cu 30% rata de imunizare, va…

- Autoritatile depun eforturi pentru a convinge populația sa se vaccineze Valeriu Gheorghița, coordonator Campanie nationala de vaccinare anti-Covid. FOTO: gov.ro. Autoritațile depune eforturi pentru a convinge populația sa se vaccineze, în condițiile în care bilanțul contaminarilor…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene si Ministerul Mediului au lansat, miercuri, un proiect care va estima populatia de ursi din Romania, valoarea acestuia ridicandu-se la 11 milioane de euro, fonduri europene.

- Botosaniul este un adevarat rai al pescarilor. Cu peste 150 de iazuri si doua rauri mari bogate in peste, judetul nord-moldav este cautat de pasionatii de pescuit din toata zona Moldovei. De altfel, la Botosani in afara de sturioni se gasesc din abundenta toate speciile de peste cunoscute in Romania.

- Privit cel mai adesea ca pol al saraciei, cu cei mai puțini salariați și batrani pensii sub limita supraviețuirii, județul Botoșani se hranește de mai bine de trei decenii din promisiunile politicienilor.