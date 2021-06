Stiri pe aceeasi tema

- ISU Botoșani a emis mesaj RO Alert pentru locuitorii din comuna Hudești, unde o femeie a semnalat prezenta unui urs: „Pastrați distanța fața de animal și nu incercați sa va fotografiați cu acesta sau sa...

- Un autoturism care se deplasa pe drumul national DN 29D, pe raza comunei Danesti, a luat foc, luni dimineata, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu. Potrivit acesteia, soferul a iesit inainte ca masina sa fie cuprinsa de flacari. ‘Conducatorul…

- Drumurile din mai multe sate de pe raza comunei Hudesti au fost distruse de ploile torentiale din cursul serii de joi si de scurgerile de ape de pe versanti, potrivit unui raport intocmit de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Potrivit documentului, fenomenele meteo au afectat 9,5…

- Cetatenii din Sfantu Gheorghe au fost avertizati miercuri dimineata, printr-un mesaj RO-ALERT transmis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, cu privire la prezenta unui urs pe malul raului Olt, la intrarea in municipiu, potrivit Agerpres. In mesaj se mentioneaza ca ursul este…

- Un incendiu provocat de un arc electric sau scanteie de la un stalp de iluminat stradal a distrus, in noaptea de luni spre marti, un depozit de furaje din localitatea Alba, comuna Hudesti. Pentru stingerea incendiului au intervenit 15 pompieri militari si voluntari, care au actionat mai bine de sase…

