Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din Botosani au dispus, sambata, evacuarea din calea apelor a 22 de persoane, dintre care 11 copii, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina...

- Pompierii din Botosani au dispus, sambata, evacuarea din calea apelor a 22 de persoane, dintre care 11 copii, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit oficialului ISU, actiunile de salvare s-au derulat in comuna Baluseni…

- Pompierii au executat, joi dupa-amiaza, 28 de misiuni pentru inlaturarea efectelor produse de precipitatiile abundente cazute in localitatile Botosani, Vorona, Flamanzi, Stefanesti, Cristesti, Buhaceni si Drislea, a anuntat, vineri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Pompierii, politistii si politistii de frontiera din Botosani au intervenit, in noaptea de duminica spre luni, pentru localizarea a doi tineri, cu varste de 21 si 23 de ani, care s-au ratacit intr-o padure din satul Teioasa-Darabani, a declarat luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- O racheta antigrindina care a fost trasa de Centrul Antigrindina Iasi a cazut in curtea unei familii din localitatea botosaneana Vladeni Deal – comuna Frumusica, a anuntat, joi seara, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu. Racheta, ce are o lungime…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara, cinci autospeciale de stingere cu capacitate marita de la detasamentele de pompieri Hunedoara, Deva si Orastie intervin duminica seara pentru stingerea unui incendiu izbucnit la sediul unei fabrici de mase plastice.…

- Specialistii pirotehnisti din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati au intervenit in localitatea Munteni unde au detonat controlat o bomba de 100 de kg. Bomba de aviatie exploziv brizanta a fost descoperita de un muncitor care lucra campul. "A fost asigurata zona pana la sosirea…

- Instituția Prefectului județului Salaj a organizat miercuri, 4 aprilie, in Sala Porolissum a Consiliului Județean, intalnirea trimestriala cu reprezentanții administrațiilor publice locale din județ, eveniment desfașurat in prezența prefectului Florin Florian și a subprefectului Vegh Alexandru. In acest…