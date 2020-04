Botoşani: Bătrânii din comuna Drăguşeni din judeţ primesc, zilnic, mâncare caldă oferită de Primărie Persoanele varstnice din comuna Draguseni din judetul Botosani primesc zilnic, pe perioada starii de urgenta, cate o portie de mancare calda din partea autoritatilor locale, ca urmare a faptului ca nu au posibilitatea de a merge sa isi procure singuri alimentele. Foto: (c) CRISTIAN LUPAȘCU / AGERPRES Primarul comunei, Eugen Nechita, a decis sa aloce bani din bugetul local pentru asigurarea hranei zilnice pentru cei mai saraci batrani din satele Draguseni, Sarata si Podriga, astfel incat acestia sa nu fie nevoiti sa iasa din case si sa nu fie expusi riscului de a se imbolnavi, in contextul epidemiei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Consilierii locali din Slobozia au aprobat acordarea de ajutoare de urgenta pentru persoanele izolate la domiciliu. Pachetele vor contine alimente de baza si articole igienico-sanitare. Valoarea acestora este cuprinsa intre 120 si 250 de lei, in functie de numarul de persoane.

- Mai multe lanturi de supermarketuri din Italia au decis sa ofere o reducere de preturi de 10% persoanelor defavorizate, a caror situatie a devenit si mai complicata de pandemia de coronavirus, transmite AFP, citata de Agerpres. Reducerea se aplica pentru cumparaturile efectuate de cei care platesc…

- Primarul din Sebeș, Dorin Nistor, a anunțat ca o parte dintre banii prevazuți in acest an pentru activitați culturale vor fi realocați Spitalului Municipal. De asemenea, tot cu bani de la cultura, persoanele aflate in izolare și cele vulnerabile vor primi o masa calda pe zi. Primarul a anunțat ca va…

- „Dragi elevi, dragi parinți, dragi bunici, Va reamintesc ca in mandatul meu am investit și bani și suflet in școlile noastre. Acesta a fost și scopul, de a reda stralucirea de altadata a invațamantului din comuna Barcanești. Investind in educația copiilor, investim in viitor. Am “profitat” de dascalii…

- Rareș Bogdan a spus ca va candida la Primaria Bucureștiului daca îi va cere partidul, însa nu exclude ca PNL sa propuna alți candidați dintre membrii sai.”Eu voi fi întotdeauna pompierul de serviciu acolo unde mi se cere. Nu pot sa ma opun deciziei partidului”, a spus…

- Anul trecut, in comuna Hoparta s-a lucrat intens la cateva obiective considerate prioritare pentru comunitate. Este vorba de caminul cultural din centrul de comuna, asfaltarea a peste 5 kilometri de drumuri interioare, introducerea apei potabile in localitatea Șpalnaca si schimbarea in totalitate, pe…

- Inca un primar PSD s-a inscris in ALDE și urmeaza și alte transferuri in județul Suceava, a anunțat joi șeful filialei liberal-democrate. Urmatorul primar care pleaca din PSD la ALDE o sa fie anunțat saptamana viitoare, potrivit sursei citate. Transferul vine dupa ce liderul PSD a zis despre ALDE…

- De la Botoșani pana in Cristești sunt numai vreo 15 kilometri, doar ca prima localitate e municipiu, iar a doua comuna. Iar in comuna se intampla lucruri care la oraș aveau loc in urma cu mai bine de 30 de ani: elevii invața in trei schimburi.