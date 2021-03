Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a cazut din picioare in timp ce participa, luni seara, la un mars de protest fata de restrictiile anti-COVID-19 impuse de autoritati a fost diagnosticat cu etilism acut, a declarat, marti, prefectul judetului Botosani, Dan Nechifor.

- Victima este constienta si a fost transportata la spital.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre o persoana care a cazut de la o inaltime de aproximativ 6 7 metri, in…

- Drumul judetean 293, care face legatura intre localitatile Dumeni si Havarna, este blocat, vineri dimineata, din cauza ninsorilor si a viscolului puternic, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul judetului Botosani, Dan Nechifor. Potrivit acestuia, drumul este afectat pe o lungime de aproximativ…

- O persoana a ramas incarcerata intr-o mașina care s-a rasturnat intr-o rapa din padurea Baisa din județul Botoșani. Victima a fost scoasa din autoturism de șoferii care au vazut accidentul, informeaza Mediafax. Accidentul rutier a avut loc duminica in padurea Baisa. Probabil, din cauza vitezei…

- Sursa infectarii comunitare cu virusul COVID-19 din localitatea Havarna din judetul Botosani a reprezentat-o slujba religioasa de Boboteaza. Anunțul a fost facut de prefectul Dan Nechifor, in sedinta Comitetului pentru Situatii de Urgenta. Incidenta in localitate a ajuns, vineri, la 7,66 cazuri la 1.000…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Dorohoi au depistat un cetatean sarb, care a incercat sa intre ilegal in Romania. In data de 03 ianuarie a.c., in jurul orei 14.15, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Dorohoi - I.T.P.F. Iasi au depistat,…

- Directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP), medicul Monica Adascalitei, va fi prima persoana din Botosani care se va vaccina impotriva virusului COVID-19. Oficialul DSP a anuntat ca vaccinarea sa va avea loc pe 4 ianuarie, la ora 9,00, la Centrul de vaccinare care va functiona in incinta Spitalului…