Autoritatile din judetul Botosani au dispus, miercuri dimineata, evacuarea a peste 80 de persoane din satul Baranca din comuna Hudesti, ca urmare a cresterii nivelului raului Prut la intrarea in tara, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Dorina Lupu. Potrivit acesteia, actiunea de evacuare are in vedere 47 adulti si 34 copii. "Persoanele evacuate vor locui fie in casele proprietate, construite dupa inundatiile din 2008 intr-o zona fara risc, fie la rude. O singura persoana care era in autoizolare la domiciliu a fost carantinata institutionalizat. In cursul…