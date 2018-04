Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din Iasi au observat in localitatea Santa Mare, judetul Botosani, un inceput de incendiu la locuinta lui H.P., in varsta de 37 de ani. Pentru ca exista pericolul extinderii incendiului si in locuinta, in care se aflau si trei minori, politistii de frontiera au intrat in curte…

- Doi barbati, unul din Republica Moldova si celalalt cu dubla cetatenie, care au incercat, la sfarsitul saptamanii trecute, sa treaca ilegal granita in Romania, traversand raul Prut cu ajutorul unei camere de tractor, au fost prinsi de politistii de frontiera din judetul Galati, care au stabilit ca acestia…

- Un sofer de 25 de ani a pierdut controlul volanului si a intrat cu masina intr-un stalp, informeaza Romania TV. In urma impactului, tanarul a ramas incarcerat. Pompierii militari l-au scos din masina si a fost dus de urgenta la spital. Citeste si Un mort si trei raniti, in urma unui accident…

- Politistii de frontiera romani au confiscat, in 2017, aproape cinci milioane de tigari cu o valoare de piata de 47 de milioane de lei. In total, s-au constatat la frontiera peste 16.000 de fapte ilegale, la frontiera cu Serbia fiind 22,4 la suta dintre faptele de natura penala, in timp ce la frontiera…

- O drona artizanala utilizata la transportul tigarilor de contrabanda a fost descoperita, luni seara, de politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Iasi, se arata intr-un comunicat de presa transmis, marti, de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Iasi.Potrivit…

