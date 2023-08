Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea Diana Șoșoaca, președintele partidului S.O.S. Romania, a aparut cu botnița la Realitatea Plus, in emisiunea realizata de Anca Alexandrescu. Gestul se dorește a fi un protest fața de CNA ,care a amendat Realitatea Plus pentru o emisiune in care a fost prezenta chiar Diana Șoșoaca.In emisiune…

- Jurnalistul Romania TV Victor Ciutacu și-a dat din nou masura grobianismului. Ciutacu, care pare sa gaseasca scuze cuplului Pandele – Firea in scandalul Azilele groazei, a coborat in mahalaua Realitatea Plus intreținuta de Alexandra Pacuraru și Anca Alexandrescu. Astfel, dupa ce cele doua așa-zise jurnaliste…

- Astazi, de la ora 21, cel mai controversat șef al PSD, se intoarce in platoul Realitatea Plus. Liviu Dragnea continua dezvaluirile exclusive și spune tot ce știe despre statul din umbra. Cum vor papușarii cu stele multe din servicii sa controleze politicienii care manipuleaza Romania? Cine a tradat…

- Astazi, de la ora 21, cel mai controversat șef al PSD, se intoarce in platoul Realitatea Plus. Liviu Dragnea continua dezvaluirile exclusive și spune tot ce știe despre statul din umbra. Cum vor papușarii cu stele multe din servicii sa controleze politicienii care manipuleaza Romania? Cine a tradat…

- Emisia Realitatea Plus se oprește timp de 10 minute, in aceasta seara, de la ora 19:00, ca urmare a unei decizii CNA pe care echipa postului TV și realizatoarea Anca Alexandrescu au contestat-o vehement. De altfel, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a transmis și azi un mesaj tuturor…

- Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel" acuza CNA ca votul de menținere a penalitații impotriva postului Realitatea Plus este la limita legii Sursa articolului: Anca Alexandrescu: „Suntem singurul post TV care are curajul sa fie impotriva vantului. Nu vom renunța sa spunem ADEVARUL, oricate…

- Senatoarea Diana Șoșoaca acuza cenzura și susține postul Realitatea Plus dupa decizia Consiliului Național al Audiovizualului de a suspenda timp de 10 minute emisia postului, ca sancțiune decisa in urma plangerilor facute de miniștrii Sorin Grindeanu și Sebastian Burduja. “In calitate de Senator al…

- "CNA a decis suspendarea emisiei Realitatea Plus pentru 10 minute din cauza plangerilor facute de Sorin Grindeanu si Sebastian Burduja! Au zis ca “n-am invatat nimic desi mi-au dat amenzi de 300.000 lei”! Vor sa obtina scoaterea mea de pe post! Ne cautam dreptatea in instanta!", a scris Anca Alexandrescu,…