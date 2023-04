Stiri pe aceeasi tema

Bayern continua pasa proasta si in campionat, scor 1-3 cu Mainz.Echipa germana Bayern Munchen a pierdut sambata, in deplasare, scor 1-3, partida disputata in compania echipei FSV Mainz, in etapa a 29-a din Bundesliga, informeaza News.ro.

Rezultate inregistrate in partidele disputate, sambata, in etapa a 28-a a campionatului Germaniei, potrivit news.ro:Bayern Munchen – Hoffenheim 1-1

Atacantul german al echipei Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, s-a accidentat in minutul 35 al meciului cu Hertha Berlin, si va fi indisponibil trei saptamani.

La 48 de ore de la esecul cu VfL Bochum (2-5), antrenorul echipei Hoffenheim, Andre Breitenreiter, al carui contract expira in iunie 2024, a fost demis din cauza rezultatelor slabe, anunța news.ro.

Dupa trei saptamani de la revenirea sa pe teren dupa ce a fost diagnosticat cu un cancer la testicule, atacantul franco-ivorian Sebastien Haller a inscris primul sau gol in Bundesliga, contribuind la victoria categorica a Borussiei Dortmund in meciul cu Freiburg, cu scorul de 5-1, sambata pe propriul…

Echipa germana Borussia Dortmund a invins duminica, in deplasare, scor 2-0, formatia Bayer Leverkusen si a ajuns pe locul patru in Bundesliga.

Campioana en-titre a Germaniei, Bayern Munchen, nu a reusit decat un egal, 1-1, cu Eintracht Frankfurt, sambata seara, in etapa a a 18-a din Bundesliga, si a ajuns la trei partide consecutive fara victorie in campionat, potrivit Agerpres.