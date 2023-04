Șeful deplomației europene, Josep Borrell, a declarat ca ar fi dificil pentru Europa sa aiba incredere in China daca aceasta nu incearca sa gaseasca o solutie politica la criza ucraineana, relateaza Reuters . Comentariul sau face parte dintr-un discurs pe care Borrell urma sa-l pronunte vineri in fata unui think tank la Beijing, dar, a trebuit sa-si anuleze calatoria in China dupa ce a contractat COVID-19 , iar remarci din discursul pregatit au fost publicate pe site-ul web al UE. ”Va fi extrem de dificil, chiar imposibil, pentru Uniunea Europeana sa intretina o relatie de incredere cu China,…