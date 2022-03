BORLEŞTI: ”Avem zone unde nu este apă potabilă” / interviu cu primarul George MUTU – Domnule primar, iata, a trecut mai bine de un an de la ultimele alegeri locale. Principala noastra misiunea a fost sa intocmim documentațiile pentru viitoarele investiții. Primul mare proiect este cel privind extinderea rețelei de apa și canalizare. Este vorba de o extindere a a actualei rețele de canalizare, inca aflata in lucru, in lungime de 7 km. Uneori se constata ca nu a fost efectuata cantitatea de sapatura, dar se remediaza problemele. Mai avem și o rețea de apa construita in 2016, care a fost data in folosința, dar nepreluata de un agent specializat. Abia acum ne chinuim sa obținem… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

