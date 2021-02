Stiri pe aceeasi tema

- „Bugetul este finalizat. Va fi dat in transparența publica maine sau miercuri dimineața cel mai tarziu”, a anunțat luni, premierul Florin Cițu, adaugand ca deficitul va fi ”intre 7% - 7,1%”. De cealalta parte, reprezentantul PSD spune despre legea bugetului ca „inca așteptam sa vedem daca premierul…

- Germania pregateste inasprirea restrictiilor de calatorie pentru a preveni raspandirea noilor mutatii mai contagioase ale coronavirusului SARS-CoV-2, guvernul cancelarului Angela Merkel intentionand ca pana vineri sa convina un plan in acest sens, fara a mai astepta vreo initiativa comuna in cadrul…

- Guvernul britanic spera sa isi indeplineasca pana in martie tinta de vaccinare impotriva COVID-19 si sa poata lua in considerare o relaxare a restrictiilor prevazute de lockdown, a declarat duminica ministrul de Externe, Dominic Raab, potrivit Reuters citata de Agerpres. Marea Britanie, care are…

- Deutsche Telekom, cel mai mare operator telecom european, iși pregateste ieșirea din Olanda Deutsche Telekom, cea mai mare companie europeana de telecomunicatii, pregateste vanzarea subsidiarei sale din Olanda, T-Mobile Netherlands, a anuntat luni publicatia financiara olandeza Financieele Dagblad,…

- Vaccinul dezvoltat de AstraZeneca și Universitatea Oxford ar putea fi autorizat, luni, pentru folosire in Marea Britanie. Ar fi cel de-al treilea vaccin aprobat in aceasta țara. Vaccinul AstraZeneca va fi administrat tot in doua doze și este la fel de eficient ca cel al firmelor concurente Pfizer și…

- Experți: Reducerea taxelor in turism este necesara pentru a imbunatati competitivitatea Romaniei ca destinatie turistica, dupa pandemie Taxele mici din Romania vor ajuta turismul sa-si revina dupa ridicarea restrictiilor de calatorie, insa mai multe reduceri fiscale ar putea fi introduse, considera…

- Austria va intra, incepand de luni, 7 decembrie, intr-o etapa de relaxare a restricțiilor impuse pe 17 noiembrie pentru a opri raspandirea in ritm ingrijorator a noului coronavirus. Astfel, dupa mai bine de doua saptamani de lockdown, Guvernul austriac a anunțat miercuri ca planuiește sa renunțe la…