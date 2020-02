Boris Johnson vrea sa lege Scoția de Irlanda de Nord printr-un pod. Proiectul ar putea fi dinamitat, la propriu, de munitia aruncata in mare in timpul celui de Al Doilea Razboi Mondial Premierul britanic Boris Johnson a cerut personalului sau sa studieze posibilitatea construirii unui pod intre Irlanda de Nord si Marea Britanie, a informat luni un purtator de cuvant citat de AFP. Ideea nu este nouă, dar a fost readusă în discuţie sub conducerea lui Johnson, menţionează agenţia. Potrivit purtătorului de cuvânt, analiza este abia la început, scrie…