”Premierul (britanic Boris Johnson) este hotarat sa accelereze eforturi diplomatice si sa consolideze disuasiunea pentru a evta o baie de sange in Europa”, a anuntat vineri intr-un comunicat o purtatoare de cuvant a Guvernului brtanic. ”El va reitera necesitatea ca Rusia sa dea inapoi si sa se angajeze diplomatic, intr-o convorbire cu presedintele (rus Vladimir) Putin, saptamana aceasta”, a anuntat ea. In afara de acest apel telefonic, seful Guvernului de la Londra urmeaza sa efectueze o vizita in regiune in zilele urmatoare. Rusia a desfasurat in ultimele luni zeci de mii de militari la frontiera…