Premierul britanic Boris Johnson a provocat reactii indignate afirmand ca inchiderea minelor de carbune in timpul lui Margaret Thatcher, cu costuri sociale foarte ridicate, i-a permis Regatului Unit o pozitie de frunte in tranzitia energetica, relateaza AFP. Seful guvernului conservator a insistat, in timpul unei vizite joi la un parc eolian din Scotia, asupra progreselor inregistrate in aceasta privinta. "Multumita lui Margaret Thatcher, care a inchis un numar mare de mine de carbune in toata tara, am inceput devreme si acum ne indepartam rapid de carbune", a spus Johnson ca raspuns la intrebarea…