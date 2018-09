Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Theresa May a 'imbracat constitutia britanica cu o vesta sinucigasa si i-a predat Uniunii Europene detonatorul' atunci cand a prezentat planul privind iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, a sustinut duminica fostul ministru de externe britanic Boris Johnson, informeaza Reuters si…

- Apropiata retragere a Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana ar putea duce la cresterea sprijinului pentru independenta Scotiei si pentru unificarea Irlandei. Potrivit unui un studiu sociologic, realizat de institutul Deltapoll pentru asociaţia proeuropeană…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca pastrarea unitatii Uniunii Europene este mai importanta decat stabilirea unei relatii stranse cu Marea Britanie post-Brexit, si a criticat ceea ce el a numit izolationismul "agresiv" al presedintelui american Donald Trump, relateaza Reuters.…

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson a avertizat luni ca Marea Britanie ar putea ajunge un fel de colonie a Uniunii Europene dupa Brexit, dupa ce guvernul de la Londra si-a anuntat preferinta pentru o relatie comerciala stransa cu blocul comunitar post-Brexit, transmite Reuters.''Ne…

- Boris Johnson si-a dat demisia din functia de ministru de Externe al Marii Britanii, devenind astfel al treilea ministru in ultimele 24 de ore care paraseste guvernul pentru a nu sustine planul prim-ministrului Theresa May privind Brexitul, scrie The Guardian.

- Aproape jumatate dintre cetatenii Marii Britanii vor organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei tarii la Uniunea Europeana, arata un sondaj comandat de postul ITV.Citeste si: Ion Cristoiu comenteza decizia CEX PSD: 'Este o decizie de razboi care nu raspunde niciunui standard european'…