Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Boris Johnson a promis ca va ramane un ”prieten de neclintit al Ucrainei, in timp ce tara isi continua lupta eroica impotriva invaziei Rusiei”, intr-un preambul scris al discursului Reginei Elizabeth a II-a, sustinut in deschiderea Parlamentului, marti, potrivit CNN. Fii…

- „Vom continua sa ajutam Ucraina (...) cu arme, financiar si umanitar, pana ne vom atinge obiectivul pe termen lung care trebuie sa fie intarirea Ucrainei astfel ca nimeni sa nu mai indrazneasca sa va atace”, a spus premierul britanic, informeaza Reuters .Londra a trimis deja pana acum ajutoare militare…

- Statele Unite au „informații foarte credibile”, conform carora Rusia va incerca sa anexeze regiunile separatiste din estul Ucrainei la mijlocul lunii mai. Conform acestora, ar exista și planuri pentru crearea unei „republici populare” și la Herson, pentru o eventuala anexare, de asemenea, la Rusia.…

- „Continuam sa le monitorizam capabilitatile nucleare in fiecare zi in cel mai bun mod posibil si nu estimam ca exista o amenintare de utilizare a armelor nucleare si nicio amenintare pentru teritoriul NATO", a spus inaltul oficial al Pentagonului sub acoperirea anonimatului.Ministrul rus de externe…

- Este a 46-a zi de razboi pe teritoriul Ucrainei, iar situația din țara vecina a Romaniei este din ce in ce mai crancena. Premierul britanic, Boris Johnson a mers cu Volodimir Zelenski pe strazile din centrul Kievului. Iata care sunt cele mai noi informații de pe campul de lupta!

- Președintele rus Vladimir Putin este sanatos, fizic și mental, și ”intr-o forma mai buna ca niciodata”, susține aliatul sau președintele bielorus Aleksander Lukașenko intr-un interviu pentru televiziunea nipona TBS citat de Reuters. “Noi doi nu ne-am intalnit doar in calitate de șefi de stat, suntem…

- Premierul britanic Boris Johnson a susținut o conferința de presa la Varșovia cu premierul polonez Mateusz Morawiecki. Johnson spune ca „tragedia” pe care Marea Britanie și alții au prezis-o s-a implinit acum odata cu invazia Ucrainei de catre Vladimir Putin - și, daca este ceva, este mai rau decat…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat in Parlament ca bancile din Rusia vor fi excluse din sistemul financiar al Londrei, ca parte a sanctiunilor suplimentare, dupa ce Rusia a invadat Ucraina, informeaza Digi24 . „Aceste competente ne vor permite sa excludem total bancile rusesti din sistemul financiar…