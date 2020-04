Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marii Britanii, Boris Johnson, a fost internat duminica seara, la un spital din Londra, la zece zile dupa ce a fost confirmata infectarea sa cu coronavirus, anunța Romania Tv.Premierul Boris Johnson a fost internat la spital pentru teste, la 10 zile de la testarea pozitiva pentru…

- Premierul britanic, Boris Johnson, testat pozitiv la noul coronavirus in urma cu zece zile, a fost internat in spital duminica pentru a fi supus unor examinari suplimentare, au anuntat serviciile sale, scriu Reuters si AFP. "La sfatul medicului sau, prim-ministrul a fost spitalizat in aceasta seara…

- Boris Johnson a postat un scurt mesaj video pe Twitter, in care ii invita pe britanici sa nu cedeze tentatiei de a-si parasi domiciliul in acest weekend, in contextul in care Regatul Unit se afla in izolare de 11 zile. "Ma simt mai bine, am in continuare unul dintre simptome, am in continuare temperatura,…

- Un batran in varsta de 79 de ani din orașul Salcea, județul Suceava, diagnosticat cu COVID-19, a plecat de la spital cu un taxi, deși medicii i-au cerut sa aștepte pentru a fi transportat la domiciliu cu o...

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Drobeta Turnu Severin efectueaza cercetari intr-un doar penal pentru savarsirea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor, dupa ce un barbat care a fost transportat cu ambulanta la spital, prezentand deficiente respiratorii majore, nu a fost internat,…

- Cantarețul Till Lindemann, in varsta de 57 de ani, se afla in prezent in carantina in unitatea de terapie intensiva a unui spital din Berlin, informeaza publicația Bild. Saptamana trecuta, Lindemann a evoluat cu proiectul sau solo in Rusia.

- Deputatul Mircea Banias, de la PNL, face primele declarații din spital, dupa ce a fost internat cu coronavirus. Parlamentarul a fost diagnosticat ieri, dupa ce sambata toți aleșii din Parlament au fost testați. "Mi-am facut acest test sambata, la Parlament, unde și-au facut toți colegii.…

- Deputatul republican francez Jean-Luc Reitzer a fost internat in spital dupa ce a fost diagnosticat cu coronavirus, informeaza BFM TV, conform Mediafax.Reitzer a fost internat la Terapie Intensiva, intrucat sufera de probleme respiratorii severe si va fi tinut sub observatie de catre medici.…