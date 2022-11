BOREAL PLUS – Calitatea la superlativ si siguranta pentru viitorii proprietari. Interviu cu directorul de vanzari, Ovidiu Grinici (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Dezvoltatorul listat la Bursa de Valori Bucuresti, Impact Developer amp; Contractor, construieste in zona de Nord a orasului Constanta, un ansamblu rezidential sigur si modern. Boreal Plus este mai mult decat un complex imobiliar construit la cele mai inalte standarde calitative: o comunitate tanara,…

- CSM Constanta este o institutie de drept public cu personalitate juridica, ce functioneaza in subordinea Consiliului Local al municipiului Constanta.CSM Constanta a pornit la drum cu 18 sectii, in prezent are 20 functionale si a debutat oficial in noul sezon de handbal masculin, gimnastica sau tenis…

- bull; Mihai Stanciu este director executiv in Compania Nationala Administratia Canalelor Navigabile SA Constanta, in cadrul Directiei Management Operational Trafic Naval.bull; In declaratia de avere depusa in 2022, Mihai Stanciu a mentionat doua terenuri, un apartament si doua case de locuit.bull; Directorul…

- Cand mergi la restaurant, cel mai probabil, ai cateva așteptari. Daca ți-ai facut o rezervare in avans , vrei sa fii condus la masa; Vrei ca ospatarul sa fie prompt și sa-ți ia comanda rapid; Vrei ca mancarea și bauturile sa fie bune; Vrei ca atmosfera sa fie una placuta (muzica, temperatura); Iar daca…

- Prefectul județului Brașov, Mihai Catalin Vasii, a organizat astazi o intalnire de lucru cu primarii din județ și cu o echipa a Direcției de Sanatate Publica Brașov, condusa de directorul executiv al instituției, dr. Claudia Bularca. Din partea Consiliului Județean, a participat vicepreședintele acestui…

- Impact Developer & Contractor (IMP), dezvoltator imobiliar controlat de omul de afaceri Gheorghe Iaciu, a informat piata de capital cu privire la deschiderea plasamentului privat pentru subscrierea a pana la 125 de milioane de actiuni ordinare nou emise. Capitalul atras va fi utilizat pentru sustinerea…

- Hoverboard-urile sunt la moda in acest moment, dar merita cu adevarat sa fie atat de populare? Hoverboard-urile arata cu siguranța ca fiind distractive, dar pana cand vom cunoaște mai multe și mai multe reglementari de siguranța stabilite, aceste jucarii ar putea fi mai bine lasate ca o tehnologie a…