Bordelul cu angajate frigide de lângă Politia Municipiului Iași. Clienți țepuiți și minore hăituite în stabilimentul matroanei Nadejda 1 of 4 In buza Poliției Municipiului Iași funcționeaza de ani de zile, sub paravanul unui club exclusivist de striptease, un bordel mascat care funcționeaza non-stop și pe timp de pandemie. Clienții sunt țepuiți și filmați, iar fetele, parte din ele de abia ieșite din majorat, lucreaza la negru, fara niciun contract de munca. Serviciile nu sunt fiscalizate, iar accesul se face doar pe baza de recomandare, fara a fi asigurata nicio masura de siguranța. Clienților nu li se cer certificate verzi sau teste antiCovid,și nu le sunt prezentate garanții care sa dovedeasca faptul ca fetele nu au Covid… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SC Apa Canal 2000 SA Pitesti recomanda clienților sai comunicarea electronica. Avand in vedere creșterea numarului de imbolnaviri cu noul coronavirus Covid-19 in judetul Arges, SC Apa Canal 2000 SA recomanda clientilor sai sa evite aglomerarea la Ghiseul Unic si sa foloseasca pentru comunicarea cu societatea…

- Exista o mulțime de afirmații facute de specialiști despre modul in care cadourile noastre corporate pot fi utilizate ca parte a strategiei de marketing pentru a ne dezvolta afacerea. Deși achiziționarea de noi clienți este esențiala, dezvoltarea este imposibila daca nu va puteți pastra baza…

- In condițiile creșterii ratei de infectare cu virusul COVID-19 in Timișoara, Aquatim roaga clienții sa apeleze la mijloacele electronice pentru problemele care vizeaza Contracte, Relații Clienți, Serviciul Tehnic sau Serviciul Facturare. Noul site, www.aquatim.ro, ofera posibilitatea transmiterii electronice…

- Premierul Florin Citu a fost intrebat, miercuri, daca se au in vedere masuri in domeniul asigurarilor, dupa situatia City Insurance care ar putea intra in faliment. ”Sunt doua OUG in avizare. Am discutat si astazi cu Consiliul Concurentei (…) Ar trebui sa fie pe masa Guvernului saptamana viitoare.…

- Datorita numarului mare de masini, deschiderea unui service auto poate fi o afacere profitabila, oricati competitori ai avea. Totusi, acest tip de business implica o investitie considerabila, in functie de obiectivele pe care ti le propui. Iata aspectele importante de care sa tii cont, atunci cand…

- In noile acte adiționale trimise clienților de Engie Romania li se propune un preț pe kilowatt ora marit cu 38% pentru perioada 1 noiembrie 2021 – 30 iunie 2022. Compania explica și spune ca toți furnizorii din Romania procedeaza la fel. „Modificarea prețului gazelor naturale intervine pe fondul condițiilor…

- „Sa presupui este bine, dar sa afli este si mai bine.” Maxima lui Mark Twain poate fi completata excelent cu vorba populara „omul cat traieste invata” si cum ar putea sa invete mai bine daca nu din exemple? La KRUK Romania SRL, povestile de viata ale oamenilor sunt exemple inspirationale. Multe dintre…