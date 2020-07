Stiri pe aceeasi tema

- Toate bisericile ortodoxe autocefale raman fidele tradiției de impartașire cu o singura lingurița, a decis marți Sinodul Bisericii Ortodoxe Romane, in contextul pandemiei de COVID-19 și al discuțiilor pe aceasta tema. Sfantul Sinod a luat act in ședința de marți de raspunsurile intaistatatorilor Bisericilor…

- Toate bisericile ortodoxe autocefale raman fidele impartașirii cu o singura lingurița și dintr-un singur potir, au anunțat, marți, reprezentanții Bisericii Ortodoxe Romane, dupa ce Sfantul Sinod a luat act de raspunsurile intaistatatorilor Bisericilor Ortodoxe.Toate deciziile Sfantului Sinod…

- Ziarul Unirea VIDEO| IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a impartasit copii cu aceeasi lingurita, profitand de vidul legislativ Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie Petrescu a impartasit mai multi copii pe treptele din fata catedralei Sf. Petru si Pavel din Constanta, folosind acelasi potir si aceeasi…

- Impartașanii, lingurițe, slujbe cu sau fara credincioși. Sunt printre subiectele unor discuții neortodoxe intre Biserica Romana și Guvern. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane a decis sa consulte Sfantul Sinod pentru ca Biserica Ortodoxa Romana sa amane, la presiunile Guvernului, administrarea Sfintei…

- Impartașanii, lingurițe, slujbe cu sau fara credincioși. Sunt printre subiectele unor discuții neortodoxe intre Biserica Romana și Guvern. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane a decis sa consulte Sfantul Sinod pentru ca Biserica Ortodoxa Romana sa amane, la presiunile Guvernului, administrarea Sfintei…

- Lingurița de unica folosința la Impartașanie? Ce zice Biserica. Lingurița pentru impartașanie ar putea disparea din biserici. Autoritațile au vorbit in ultima perioada despre inlocuirea acesteia cu lingurițe de unica folosința iar premierul Ludovic Orban a dat de ințeles ca aceasta ar putea fi una dintre…

- Guvernul a facut o serie de propuneri, in urma consultarii cu medicii epidemiologi și cu specialiștii in sanatate publica, pentru o redeschidere a lacașurilor de cult, precum și pentru reluarea slujbelor. Pentru prima oara in istoria Bisericii Ortodoxe Romane, Guvernul interfereaza in administrarea…

- Calendar ortodox 2 mai 2020. Biserica ortodoxa praznuiește astazi pe Sfântul Atanasie cel Mare care a mai fost pomenit în calendarul ortodox și în ianuarie. Pe 2 mai se sarbatorește Aducerea moaștelor sale în Constantinopol. Afla cine a fost acesta! Calendar ortodox…