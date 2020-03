Bonificaţii pentru firmele plătitoare de impozit pe profit Bonificatii pentru firmele platitoare de impozit pe profit Firmele platitoare de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare si plata pe care platesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipata aferenta aceluiasi trimestru pâna la termenul scadent de 25 aprilie, inclusiv, beneficiaza de o bonificatie de 5% sau 10%, calculata asupra impozitului pe profit datorat, anunta Ministerul Finanelor Publice. Astfel, marii contribuabili vor avea o bonificatie de 5 procente, în timp ce cotribuabilii mici si mijlocii, precum si microîntreprinderile… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

