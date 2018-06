BonBons, mica afacere cu bijuterii "bomboane" inceputa de o jurnalista in propriul apartament

Stiri pe aceeasi tema

- Visul de a avea propria locuinta poate deveni realitate prin Programul guvernamental "Prima Casa". De acest lucru s-a convins si realizatoarea emisiunii "День за днем" la Publika TV, Victoria Criucova.

- In 2014, Silvia Sabou descoperea, pur intamplator, un colier din snur, creatie a unui designer celebru de bijuterii. Cateva luni mai tarziu, isi deschidea propriul atelier de accesorii textile.

- Sambata, 5 mai, la Sighet, s-a gasit un cadavru intr-un apartament situat in Cartierul Unirii. Speriati de mirosul ce emana din apartament, vecinii au sesizat poliția care au descoperit trupul batranul A. Vasile, care avea in jur de 70 de ani și locuia singur in apartament. Polițiștii criminaliști…

- Detașamentul de pompieri din Aiud a intervenit astazi, 3 mai 2018, in jurul orei 23.00, pentru deblocarea ușii unui apartament situat pe strada Axente Sever din municipiu. S-a acționat cu o autospeciala și o ambulanța SMURD. Potrivit ISU Alba, in locuința a fost gasit corpul neinsuflețit al unui barbat.…

- Rares Iulian Simu, director in cadrul Autoritatii Competente de Reglementare a Operatiunilor Petroliere Offshore la Marea Neagra, detine, potrivit declaratiei de avere completate la data de 4 decembrie 2017, o parte dintr un teren intravilan din 2014 in suprafata de 500 de metri patrati, in Constanta…

- O batrana de 70 de ani a ajuns azi, 10 aprilie la spital dupa ce a fost gasita leșinata in propriul apartament de pe Aleea Humulești din Cartierul Solidaritații. Dupa ce nu au mai vazut-o pe batrana mai multe zile la rand, vecinii au sunat la 112. Paramedicii de la SMURD care au sosit la […]

- Polițiștii ghereni au fost sesizați in dat ade 26 martie cu privire la faptul ca a avut loc o spargere intr-un apartament aflat intr-un bloc din Piața Unirii din Gherla. Oamenii legii ajunși la fața locului au constat faptul ca in cursul acelei zile in intervalul orar 11:00 – 13:00 persoane necunoscute…