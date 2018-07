“Bombero”, o noua colaborare de succes a lui Drei Ros

Stiri pe aceeasi tema

- Senzualitate, culoare și multa caldura se regasesc in cel mai recent single semnat Alex Velea. Inspirat de iubirea sa pentru ANTONIA, artistul lanseaza piesa „Sahara”, cu un videoclip exotic, asemenea unei „1001 de nopți” moderne, care amintește de farmecul deșertului și al iubirilor nemuritoare. Noul…

- 'Clandestino', cea mai recenta colaborare dintre Shakira si Maluma, a detronat 'Despacito' ca piesa in limba spaniola cea mai vanduta in SUA, potrivit anuntului facut marti de Billboard, care inregistreaza popularitatea temelor muzicale din aceasta tara, relateaza EFE. …

- Andra lanseaza un single in limba spaniola, “Sudamericana”, impreuna cu Jay del Alma si MC Sesman, adica trupa Pachanga. Rapperii latino au devenit extrem de populari in intreaga lume dupa succesul fulminant al piesei “Loco”.

- Alexandra Stan cucerește tot mapamondul și pare ca miza ei este sa atinga culmile succesului cu fiecare piesa. Așa se face ca dupa "Miami", artista revine cu o noua piesa si cu o noua colaborare de senzație.

- DJ-ul Vik Leifa a lansat piesa “Orbit” in colaborare cu Guz. Piesa este insoțita și de un lyric video in care apar cei doi artiști. Fața de restul pieselor lansate pana acum, piesa “Orbit” este in limba romana și are un mesaj misterios, ascuns printre randurile versurilor. In piesa, Guz ne canta despre…

- Golden State Warriors, invingatoare in doua din ultimele trei editii, conduce la general cu 2-1 in seria ce se disputa dupa sistemul "cel mai bun din sapte meciuri". Finala conferințelor se joaca dupa sistemul ”cel mai bun din 7 meciuri” sau ”cine ajunge primul la 4”. Stephen Curry, șeful…

- Tostogan și Ami canta la Rai da' buni piesa "Sunt bine", o piesa antrenanta care are toate șansele sa cucereasca topurile naționale și internaționale. Mai ai vreun dubiu ca nu va fi hitul verii? Daca e așa, ar trebui sa știi ca melodia este acompaniata de un videoclip regizat de Alex Ceaușu, unul de-a…

- Dupa ce The Motans a lansat „Nota de plata” cu INNA, o piesa care a cucerit publicul din Romania, cei doi artiști revin cu o noua colaborare. „Pentru ca” este o piesa de dragoste sincera, sensibila, compusa de INNA, The Motans (Denis Roabeș), Marco&Seba (Marcel Botezan și Sebastian Barac) și produsa…