Stiri pe aceeasi tema

- Vanzarile au scazut cu 37% pana la 2,7 miliarde de dolari americani, o scadere pentru care compania a dat vina pe „perturbarile legate de pandemie”. Bombardier Inc. a atras atentia asupra perioadelor mai dificile ce ar urma sa vina, dupa ce pierderea trimestriala raportata de grup s-a adancit din cauza…

- Numarul de cazuri confirmate de infecție cu coronavirus in Germania a crescut cu 555, ajungand la un total de 215.891, a transmis duminica Institutul pentru boli infecțioase ”Robert Koch” (RKI).Potrivit statisticilor publicate, bilanțul deceselor asociate infecției cu noul coronavirus a crescut…

- ”In primele sase luni, Grupul MOL a inregistrat un rezultat EBITDA de 975 milioane dolari, in conditiile unei scaderi semnificative a EBITDA in trimestrul 2, din cauza pandemiei si a crizei economice. Tinta privind cheltuielile de capital de 1,5 miliarde dolari in 2020 a fost confirmata, aceasta implicand…

- Vanzarile magazinului online au urcat in trimestrul al doilea cu 48%, la 45,9 miliarde de dolari. Intre timp, comerciantii au platit Amazon mai mult pentru sponsorizarea produselor lor, pentru a ajunge la clientii loiali ai companiei. Acest lucru a avut ca rezultat o crestere de 52% si de 41% a veniturilor…

- Twitter anunța o creștere record a numarului de utilizatori zilnici. Acțiunile companiei urca cu 4% Actiunile Twitter Inc au urcat joi cu 4% la Bursa din New York, dupa ce reteaua sociala a anuntat cea mai mare crestere anuala a numarului de utilizatori zilnici care pot vedea reclame și genera bani…

- Grupul american Microsoft a anuntat vineri ca isi va inchide aproape toate magazinele fizice din lume, in conditiile in care cea mai mare parte a vanzarilor sale se face in prezent online, transmite AFP, conform Agerpres.Potrivit informatiilor publicate pe site-ul sau, Microsoft are 72 de magazine in…

- Compania a raportat o pierdere de 409 de milioane de euro in perioada februarie - aprilie, in comparație cu un profit net de 734 de milioane de euro in aceeași perioada din 2019. Pierderea a inclus un provizion de 308 de milioane de euro, pentru programul de optimizare a magazinelor, care va continua…

- Clubul italian AS Roma a inregistrat un deficit record de aporape 130 de milioane de euro, dupa primele noua luni ale exercitiului financiar 2019/2020, in crestere cu aproximativ 100 milioane euro fata de bilantul anterior, relateaza L'Equipe, conform Agerpres.Pandemia de coronavirus a avut un efect…