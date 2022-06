Bombardamentele se întorc la Kiev? Bombardamentele rusești in sudul Ucrainei continua. Mai ales noaptea. Raiduri aeriene multe, dese, inspaimantatoare. In noaptea de vineri spre sambata au fost lovite puternic comunitațile Shirokovskaya și Zelenodolsk. O femeie de 60 de ani a fost ranita in Zelenodolsk. O casa de țara a fost avariata. Șeful administrației militare regionale ucrainene, Valentin Reznichenko, a scris despre acestea pe Telegram. Bombardamentul rusesc s-a concentrat asupra regiunii Dnepropetrovsk din sudul Ucrainei. Și, potrivit autoritaților de la Kiev, se pare ca rușii se intorc in capitala ucraineana. Acestea au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

