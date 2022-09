Bombardamentele ruse provoacă o pană gravă de curent la Harkov, oraş din nord-estul Ucrainei Fortele ruse au lovit marti noaptea orasul Harkov din nord-estul Ucrainei cu mai multe rachete, provocand o pana grava de curent, transmite AFP. Guvernatorul regiunii, Oleg Sinegubov, a informat miercuri dimineata despre atacuri si a precizat ca rusii au folosit rachete sol-aer S-300 – un tip de arma cu precizie mai redusa, cu care trupele Moscovei incearca frecvent sa atace infrastructurile ucrainene, adauga AFP. Serviciile de interventie de urgenta din regiunea Harkov au raportat ca loviturile au distrus un transformator electric si au atins un depozit. Nimeni nu a fost ranit in urma atacurilor,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eurosceptica Giorgia Meloni, pe punctul de a deveni prima femeie prim-ministru al Italiei 26 septembrie, 2022 S-ar parea ca Giorgia Meloni va deveni prima femeie prim-ministru al Italiei, dupa ce rezultatele aproape finale arata ca partidul sau eurosceptic cu radacini neofasciste a caștigat alegerile…

- Suntem in ziua cu numarul 173 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski pledeaza pentru noi sancțiuni impotriva Rusiei, in timp ce un total de 42 de țari au cerut regimului de la Kremlin sa retraga imediat forțele militare din jurul centralei nucleare…

- Razboi in Ucraina ziua 147. Ucrainenii incearca sa caștige teren in sud și sa intrerupa liniile de aprovizionare ale rușilor. Mai mult decat atat, oficialii Kievului vorbesc despre un contraatac in Peninsula Crimeea. Intre timp, Vladimir Putin și-a reinno

- Razboi in Ucraina ziua 147. Ucrainenii incearca sa caștige teren in sud și sa intrerupa liniile de aprovizionare ale rușilor. Mai mult decat atat, oficialii Kievului vorbesc despre un contraatac in Peninsula Crimeea. Intre timp, Vladimir Putin și-a reinno

- Rabinul-șef al Moscovei a demisionat din funcție, declarand ca „nu a putut ramane tacut” in fața invaziei rusești in Ucraina vecina și susținand ca comunitatea evreiasca din capitala rusa ar fi fost „pusa in pericol” daca ar fi ramas in funcție, relateaza The Algemeiner . Intr-o declarație emisa vineri,…

- Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a avertizat sambata seara Ucraina sa nu loveasca vreun punct de pe teritoriul țarii sale, altfel se va confrunta cu un raspuns similar, relateaza agenția oficiala belarusa Belta . „Nu vorbesc aiurea. I-am avertizat. Lasa-i sa se gandeasca. Este funcția…

- Ambasadorul Rusiei in Bulgaria, Eleonora Mitrofanova, a transmis ca va cere conducerii de la Moscova sa inchida misiunea sa diplomatica de la Sofia, dupa ce Guvernul Bulgariei a anunțat marți ca va expulza 70 de diplomați ruși. „Din pacate, mesajul nostru catre Ministerul de Externe bulgar a fost ignorat”,…

- Președintele rus Vladimir Putin vrea in continuare sa cucereasca cea mai mare parte a Ucrainei, considera agențiile de informații americane, citate de BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …