Bombardamente violente în orașul Harkov. Rachetele au lovit clădiri rezidenţiale / Echipele de intervenţie încearcă să salveze persoane blocate (Video) Mai multe explozii puternice au avut loc, miercuri dimineata, in orasul Harkov din nord-estul Ucrainei, iar rachetele au lovit cladiri rezidentiale, relateaza CNN preluat de news.ro

Purtatorul de cuvant al președinției, Dmitri Peskov, a calificat acuzațiile Kievului impotriva Rusiei de crime de razboi in teritoriile care au intrat recent sub controlul Ucrainei drept o minciuna.

Invadatorii ruși au atacat de trei ori raionul Nikopol, din regiunea Dnipropetrovsk, in noaptea de sambata spre duminica.

Fortele ucrainene au inregistrat o „victorie substantiala" prin spargerea liniilor rusești in regiunea Harkov, a declarat vineri un responsabil numit de Moscova in zona ocupata de fortele ruse in aceasta regiune omonima din estul Ucrainei, relateaza Reuters citat de agerpres.

Bombardamente rusesti au lovit, luni, zone rezidentiale din orasul Mykolaiv din sudul Ucrainei, omorand doua persoane si distrugand case, afirma oficiali locali si martori, citati de Reuters, potrivit News.ro.

Noi imagini cu impact emoțional puternic au aparut pe platformele social media, acestea aratand trecatorii ucraineni uciși de atacul rusesc cu muniție de dispersie asupra orașului Nikolaev din sudul Ucrainei.

O persoana a murit și 14 au fost ranite dupa ce rachete Iskander au lovit un oraș din estul Ucrainei, potrivit CNN.

Armata rusa a continuat vineri bombardarea regiunii Donetk din estul Ucrainei, in vederea reluarii ofensivei pentru ocuparea intregului bazin Donbas, relateaza AFP.

Rusia a declarat ca a cucerit orasul Lisiciansk, din estul Ucrainei, si intreaga regiune Lugansk, transmite duminica AFP, care citeaza Ministerul Apararii rus.