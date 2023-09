Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au emis, miercuri dimineata, un mesaj RO-Alert pentru localitati din judetele Tulcea și Galați, anuntand ca exista posibilitatea caderii unor obiecte din spatiul aerian. Mesajul cere oamenilor sa-si pastreze calmul si sa se adaposteasa.Citește și: Rușii ataca dezlanțuit porturile de…

- Ministru Apararii, Angel Tilvar, condamna atacurile care au fost lansate noaptea trecuta de Rusia asupra infrastructurii ucrainene din regiunea Odesa, aflata aproape de teritoriul Romaniei, și da asigurari ca nu au existat amenințari la adresa țarii noastre.Intr-un mesaj publicat pe Facebook, duminica,…

- ”Sprijinim in continuare eforturile strategice pentru contracararea agresiunii Rusiei asupra Ucrainei. In cadrul acestei reuniuni a fost apreciat sprijinul pe care Romania l-a acordat in aceasta perioada Ucrainei. Autoritatile romane, in mod special ministerul pe care il conduc, au luat in aceasta perioada…

- Romania a dispus masuri menite sa faciliteze transportul cerealelor din Ucraina pe Dunare, la o zi dupa atacul masiv cu drone efectuat de Rusia, care a lovit portul Izmail, la cateva sute de metri de teritoriul țarii noastre.

- Liderul PNL, Nicolae Ciuca, a transmis luni ca atacurile aeriene rusesti asupra infrastructurii portuare din Reni si Izmail nu vor putea opri determinarea lumii libere de a sprijini restabilirea pacii in regiune. Condamnam cu toata puterea astfel de atacuri, a spus presedintele PNL, el aratand ca este…

- Explozie puternica chiar langa granița Romaniei, dupa ce soldații lui Putin au bombardat din nou regiunea Odesa. Rachete și drone ar fi lovit porturile Reni și Ismail, situate pe Dunare, in apropierea graniței romano-ucrainene, transmite Digi24.ro . Potrivit corespondenților militari, au fost atacate…

- Explozie puternica langa granița Romaniei. Rușii au bombardat din nou regiunea Odessa. Rachete și drone ar fi lovit porturile Reni și Ismail, situate pe Dunare, in apropierea graniței romano-ucrainene.Potrivit primelor informații, au fost atacate tancuri cu petrol, depozite cu arme și echipamente NATO.In…

