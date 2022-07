Bombă. Schimbările climatice nu există în România. Temperatura a crescut cu doar 0,6 grade Romania nu a fost afectata de schimbarile climatice in nici un fel, spun specialiștii. Seceta din iulie și august este un fenomen absolut obișnuit in țara noastra, iar temperaturile nu au crescut decat cu 0,6 grade, ceea ce inseamna foarte puțin. Nici la nivel global nu se manifesta schimbari fundamentale, fiind vorba doar de ciclicitatea […] The post Bomba. Schimbarile climatice nu exista in Romania. Temperatura a crescut cu doar 0,6 grade first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

