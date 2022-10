Stiri pe aceeasi tema

- Echipajele din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș” al județului Arad au desfașurat in luna septembrie 947 de misiuni. Dintre acestea 845 de cazuri au fost gestionate de SMURD.

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod portocaliu care anunța „averse care vor cumula peste 25 l/mp, intensificari ale vantului, descarcari electrice, grindina”. Alerta meteo este valabila in județul Arad, mai exact zona localitaților Santana, Curtici, Macea, Zimandu Nou, Șagu,…

- La sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș” Arad, activitatile dedicate „Zilei Pompierilor din Romania” au inceput cu ceremonialul militar in cadrul caruia s-a...

- Un autoturism in care se aflau doi tineri a lovit, duminica dupa-amiaza, un cap de pod, s-a rasturnat pe partea carosabila si apoi a luat foc, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Potrivit acestora, accidentul a avut loc pe un drum national, in apropiere…

- Echipa pirotehnica a ISU Argeș a intervenit, sambata dupa-amiaza, pentru ridicarea unui proiectil de calibrul 75 de mm și o lungime de 30 cm, care a fost descoperit de catre un cetațean intr-o padure din localitatea Valea Mare Pravaț. Muniția s-a transportat in condiții de siguranța pentru fi depozitata…

- Nr. 178 Oradea, 03.08.2022 COMUNICAT DE PRESA Proiectil exploziv descoperit in timpul unor lucrari agricole Un proiectil provenit din cel de al Doilea Razboi Mondial, a fost descoperit cu ocazia efectuarii unor lucrari agricole, in localitatea Borod. Marti, 02 august a.c., in jurul orei 10.20, echipajul…

- Echipajele de salvatori din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Vasile Goldiș” al județului Arad, cu mijloacele tehnice destinate stingerii incendiilor, intervenții in sprijinul comunitații,...

- Recomandari ISU pentru a evita riscul producerii de incendii Foto: Cristina Moise. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Riscul de producerea incendiilor este semnificativ în aceasta perioada cu temperaturi foarte ridicate, atrag atenția reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența.…