- Stiati ca va veni nu ati luat nici o masura, ati stiut ca diaspora voastra va aduce virusul dar ati tratat superficial intrarea lor in tara pt a nu-i deranja pe votantii vostri de baza in mod sigur Dragnea ar fi gestionat mult mai bine aceasta situatie avand in vedere doctrina partidului lui voi…

- Intre deadline-uri stranse la serviciu și ședințe cu parinții, incercarea de a gati sanatos pentru familie și toate celelalte sarcini pe care ni le asumam ca femei, uitam adesea de noi și de sanatatea noastra.

- Majoritatea aparatelor de cafea, indiferent ca sunt espressoare sau cafetiere traditionale, contin niveluri ridicate de bacterii si mucegai, motiv pentru care trebuie sa fie acordata o atentie sporita atunci cand sunt curatate, potrivit the star.com.

- Secretarul general adjunct al PSD, deputatul Daniel Suciu, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Bistrita, ca, in opinia social-democratilor, Guvernul Orban a numit ilegal 24 de prefecti.El a afirmat ca cei care au fost inlocuiti din functie au depus o plangere prealabila la Guvern,…

- Iranul va avea suficient uraniu imbogatit pana la sfarsitul anului pentru a dispune de materialul necesar fabricarii de arma nucleara, fara sa intentioneze, totusi, sa o fabrice imediat, potrivit unor afirmatii ale unor oficiali israelieni citati de mass-media locale si confirmate de AFP.

- Lia Olguța Vasilescu a declarat intr-o conferinta de presa ca dupa 10 ani de contribuție la Pilonul II de pensii, un roman va primi in medie 46 de lei la pensie și ca fondurile private de pensii pot fi un...

- Guvernul PNL a venit prea tarziu pentru interesele ExxonMobil, care erau deja pe punct de plecare, iar decizia acestora de apleca din Romania nu ne bucura, a declarat marti seara ministrul Finantelor, Florin Citu, potrivit Agerpres.Intrebat despre negocierile dintre ExxonMobil si Lukoil privind…