Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii din Chennai, un oraș inundat din sudul Indiei, au patruns prin apa pana la genunchi, miercuri (6 decembrie), dupa ce ciclonul Michaung a intrat in coasta de sud, aducand ploi abundente și vanturi care au smuls copacii și au avariat drumurile, potrivit Reuters. Aproximativ o duzina de oameni,…

- Lucrarile pentru construirea centrului medical al comunei Glina, din satul Cațelu, avanseaza in ritm alert, iar administrația estimeaza ca in prima parte a anului viitor va putea fi pus la dispoziția medicilor, in vederea organizarii unei asistențe sanitare de calitate cetațenilor din Glina, bazata…

- In noaptea de duminica, 5 noiembrie, armata rusa a tras o bomba aeriana ghidata asupra comunitații Dariivska din regiunea Kherson. ocupanții au distrus o școala din sat. Nu s-au inregistrat victime. Acest lucru a fost raportat de ministrul Afacerilor Interne, Igor Klymenko. La locul loviturii, in incinta…

- Alerta cu bomba la Termocentrala Rovinari, vineri seara. Cladirea a fost evacuata dupa un apel la 112 care a anunțat ca in instituție s-ar afla o bomba.Autoritatile din judetul Gorj au intrat in alerta, vineri seara, dupa ce o persoana a anuntat ca la Termocentrala de la Rovinari a fost amplasat un…

- Alerta cu bomba la Termocentrala Rovinari, vineri seara. Cladirea a fost evacuata dupa un apel la 112 care a anunțat ca in instituție s-ar afla o bomba. Autoritatile din judetul Gorj au intrat in alerta, vineri seara, dupa ce o persoana a anuntat ca la Termocentrala de la Rovinari a fost amplasat…

- FOTO ȘTIREA TA| Un stalp de telefonie dintr-o localitate din Alba, la un pas de a se prabuși: „Poate cadea in orice moment pe oameni, mașini” FOTO ȘTIREA TA| Un stalp de telefonie dintr-o localitate din Alba, la un pas de a se prabuși: „Poate cadea in orice moment pe oameni, mașini” Locuitorii satului…

- Mai multe cladiri ale televiziunii publice din Germania au fost evacuate luni in urma unei amenințarii cu bomba, potrivit Reuters.Amenințarea a aparut luni dimineața. Poliția a evacuat și verificat campusul ZDF din orașul Mainz, utilizand și caini special antrenați. Oamenilor li s-a…

- Este din nou panica in intreaga Europa! O noua alerta cu bomba a avut loc, in urma cu puțin timp, la Platul Versailles. Acest anunț vine sambata pentru a sasea oara in decurs de doar o saptamana, asta in urma izbucnirii razboiului din Israel.