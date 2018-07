Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii nu cauta "rezultate finale concrete" de pe urma intrevederii de luni dintre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin, a declarat consilierul pe probleme de securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, intr-un interviu acordat duminica emisiunii…

- Presedintele rus Vladimir Putin il va primi miercuri, la Moscova, pe consilierul american pentru securitate nationala al liderului american Donald Trump, John Bolton, in vizita in Rusia pentru a pregati o posibila intrevedere intre cei doi presedinti, a anuntat Kremlinul, scrie

- Președintele rus Vladimir Putin s-a intalnit miercuri, la Kremlin, cu John Bolton, consilierul pe probleme de securitate nationala al președintelui american Donald Trump. Bolton se afla intr-o vizita la Moscova in vederea pregatirii unei posibile intalniri intre liderii celor doua țari.

- Presedintele rus Vladimir Putin il va primi miercuri, la Moscova, pe consilierul american pentru securitate nationala al liderului american Donald Trump, John Bolton, in vizita in Rusia pentru a pregati o posibila intrevedere intre cei doi presedinti, a anuntat Kremlinul, informeaza AFP. "Presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a evocat joi o posibila intalnire cu omologul sau rus Vladimir Putin in luna iulie, o discutie tete-a-tete ce ar interveni in contextul acuzatiilor de ingerinta ruseasca in alegerile prezidentiale americane din 2016, informeaza AFP. "Studiem posibilitatile" unei eventuale…

- O intrevedere intre presedintele rus, Vladimir Putin, si omologul sau american, Donald Trump, nu este prevazuta inainte de summitul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) din luna iulie, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, informeaza Interfax si Reuters.…

- Dupa ce Igor Dodon l-a felicitat recent pe liderul de la Cotroceni, Klaus Iohannis, cu prilejul zilei sale de nastere, apoi pe omologul sau de la Kremlin, Vladimir Putin, cu Ziua Nationala a Rusiei, seful statului a transmis un mesaj de felicitare joi, 14 iunie, si presedintelui american, Donald Trump.

- Presedintele rus Vladimir Putin a catalogat joi, in cadrul sesiunii sale televizate de intrebari si raspunsuri, ”linia directa”, atent coregrafiata, drept o ”gluma” acuzatii potrivit carora Kremlinul s-ar fi amestecat in alegerile prezidentiale din Statele Unite in 2016 in favoarea lui Donald Trump,…