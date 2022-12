Stiri pe aceeasi tema

- „Pentru mine, Laura Codruta Kovesi a fost un procuror-sef comod, nu s-a implicat negativ in anchetele procurorilor anticoruptie. Neintelegerile au aparut cand ea a inteles sa semneze acele protocoale cu serviciile de informatii”, a explicat Daniel Morar, duminica, cu ocazia lansarii volumului „Putea…

- Bolt ar veni spre Satu Mare, spune contry managerul a Bolt Romania, Cristian Salceanu. Serviciile de transport alternativ sunt in plina expansiune in Romania, iar in principalele orașe, platformele mari, precum cele ale Bolt și Uber, au inceput sau chiar au reușit sa se impuna in fața clasicelor taxiuri.…

- China a raportat vineri un nou record de infectii zilnice cu COVID-19, pentru a doua zi consecutiv depasind 30.000 de cazuri, in timp ce orasele din intreaga tara aplica masuri si restrictii pentru a controla focarele de infectie, relateaza Reuters și News.ro. China a raportat 32.695 de noi cazuri inregistrate…

- Un obiect asemanator unei grenade a fost gasit langa ambasada Sloveniei din Moscova, transmit Serviciile de urgența. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat ca in acest sezon rece vor fi mai multe cazuri de gripa decat s-au inregistrat anul trecut, precizand ca atunci au fost foarte putine. El a mentionat ca acest lucru nu este neaparat ingrijorator si este important cat de multe vor fi. Alexandru Rafila…

- Apple a facut mare rumoare cu privire la functia de detectie a accidentelor auto de pe seria iPhone 14 si de pe noile sale ceasuri. Asta doar pentru a fi trollata de Google la lansarea lui Pixel 7, mai ales ca Google are asa ceva pe Pixel-uri din 2019. Acum sistemul de pe iPhone 14 are un bug serios...…

- Potrivit datelor comunicate, vineri, de Directia de Sanatate Publica (DSP) Sibiu, este vorba despre un barbat de 67 de ani, pensionar, din Agnita. El a inceput sa prezinte simptome in 2 septembrie, acestea incluzand febra, cefalee, varsaturi, fotofobie (sensibilitate la lumina), stare confuzionala,…

- Astazi, 19 septembrie 2022, in județul Alba au fost raportate 15 noi cazuri de COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Sanatații. De la inceputul pandemiei, in județul Alba, 58.884 de persoane au fost confirmate pozitiv. Dintre acestea 57.496 de persoane au fost declarate vindecate…