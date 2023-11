Stiri pe aceeasi tema

- "Partidul Național Liberal este cel care a susținut intotdeauna creșterea pensiilor in condiții sustenabile. Legea, care a fost astazi aprobata in ședința de guvern, are la baza patru principii pe care le-am agreat in coaliție: contributivitate, stabilitate, solidaritate și egalitate. Intotdeauna, noi,…

- Scandalul legii pensiilor continua. Chiar in timpul in care guvernul incearca sa adopte proiectul de care depind banii europeni din PNRR. Dupa ce ședința de guvern a fost amanata, și mai apoi intrerupta, ministrul liberal al Finanțelor, Marcel Boloș, ar fi avut o discuție cu colegii din partid despre…

- APAPR cere Ministerului Muncii, Guvernului și Parlamentulului sa mențina in legislație prevederea actuala și sa nu afecteze dreptul romanilor de a contribui la Pilonul 2 de pensii private.APAPR atrage public atenția asupra unei modificari legislative in proiectul noii legi a pensiilor care va exclude…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti, la Craiova, ca saptamana aceasta ar urma sa fie purtate noi discutii la Bruxelles cu oficialii Comisiei Europene cu privire la noua Lege a pensiilor publice, el reiterand faptul ca si-ar dori ca aceasta lege sa fie pusa in aplicare inca de anul viitor. El a…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene a declarat, vineri, la Digi24 , ca a primit mandat din partea guvernului sa trimita la Bruxelles documentul pentru renegocierea unor investiții și jaloane din PNRR. Printre masurile pe care guvernul vrea sa le renogocieze se numara și procentul de 9,4%…

- Marcel Bolos: Dupa ratingul Fitch, primim o noua veste buna - S&P ne reconfirma ratingul si perspectiva stabilaReconfirmarea ratingului de catre S&P este o recunoaștere a angajamentului nostru ferm de a menține stabilitatea economica, a controla deficitul bugetar și a promova reformele structurale,…

- Guvernul Ciolacu anunța ca va taia din cheltuieli insa aproba OUG neanunțate care maresc lefurile unor bugetari. In ședința de ieri a Guvernului s-a aprobat o Ordonanța de Urgența, neanunțata in prealabil, prin care se decide creșterea cheltuielilor de personal, inclusiv ca pondere in PIB. La nivelul…

- Vin vești de ultima ora pentru pensionari. De aceasta data de la varful Guvernului, dupa ce recent ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, vorbise despre acest subiect de real interes pentru seniori. Pensiile vor crește anul viitor, dat fiind faptul ca exista o lege in vigoare. „Nu trebuie sa o anunțe nici…