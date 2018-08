Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul roman Ladislau Boloni si-a prelungit cu un an contractul cu echipa belgiana de fotbal Antwerp, de care este legat acum pana pe 30 iunie 2020, a anuntat vineri clubul. Boloni indicase anterior ca isi va prelungi intelegerea cu Antwerp, pe care o pregateste din vara anului trecut.…

- Antrenorul roman Razvan Lucescu si-a prelungit cu un an contractul cu echipa de fotbal PAOK Salonic, de care este legat acum pana in anul 2020, a anuntat luni vicecampioana Greciei pe site-ul sau oficial. Razvan Lucescu, supranumit "Generalul", potrivit site-ului lui PAOK, pregateste din…

- Alexandru Chipciu s-a transferat in aceasta vara de la Anderlecht la Sparta Praga, insa a aflat de curand ca va fi folosit pe postul de fundaș dreapta, in loc de cel de mijlocaș pe care era obișnuit. Fotbalistul roman nu e suparat pentru decizia antrenorului, mai ales ca pe partea va juca Nicolae Stanciu,…

- Chipciu, la Sparta Praga. Alexandru Chipciu (29 de ani, Anderslecht) e aproape de o mutare la Sparta Praga, acolo unde ar deveni din nou coleg cu Nicolae Stanciu și Florin Nița. Ar fi al patrulea roman de la echipa din Cehia, la care mai joaca și fostul fotbalist al Craiovei, Bogdan Vatajelu. Chipciu…

- Federatia de fotbal din Arabia Saudita i-a prelungit contractul selectionerului Juan Antonio Pizzi pana in februarie 2019, desi echipa a fost eliminata inca din faza grupelor la CM 2018 din Rusia. Potrivit Federatiei saudite, Pizzi trebuie pregateasca prima reprezentativa pentru a face…

- Clubul Altetico Madrid a anunț, pe site-ul oficial, ca Antoine Griezmann (27 de ani) și Lucas Hernandez (22 de ani) au semnat prelungirea contractelor cu formația de pe Wanda Metropolitano. Cei doi francezi se afla in cantonamentul echipei naționale a "Cocoșilor" lui Didier Deschamps de la CM, informeaza…

- Marius Constantin (33 de ani) și-a prelungit contractul cu Gaz Metan Mediaș pentru inca doi ani. Fundașul central nascut la Brașov a fost om de baza in echipa lui Cristi Pustai in sezonul abia incheiat unde a bifat 27 de meciuri in Liga 1 și a inscris 3 goluri, reușind sa-și salveze echipa de la retrogradare.…

- Florin Gardoș și-a prelungit contractul cu CS U Craiova. Fundașul central de 29 de ani a semnat noul contract cu caștigatoarea Cupei Romaniei. Noua ințelegere este pe doi ani și a parafat-o din postura de jucator liber, dupa ce i i-a expirat, in aceasta vara, contractul cu englezii de la Southampton.…