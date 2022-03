Stiri pe aceeasi tema

- Emeric Ienei implinește 85 de ani. Este singurul antrenor roman care a caștigat Cupa Campionilor. Se implinesc 36 de ani de la cea mai mare reușita a fotbalului romanesc, cand Steaua București a caștigat Cupa Campionilor dupa ce a invins FC Barcelona in finala. Izbanda echipei din Europa de Est a facut…

- Romania a devenit a doua casa pentru mii de ucraineni, care au fugit din calea razboiului. Printre acestia si multe femei care au adus pe lume, in siguranța, bebeluși. Un medic din Constanța, cu rude in Ucraina, le-a fost in ultimele saptamani inger pazitor.

- Dan Negru a refuzat intotdeauna sa se implice in campanii publicitare, chiar daca a pierdut sume uriașe de bani. Prezentatorul TV a explicat motivul pentru care a refuzat toate ofertele, deși cei din jur erau uimiți de deciziile sale.Intr-un interviu pentru CANCAN, Dan Negru a vorbit despre banii pe…

- Dan Negru a reusit lovitura anului in televiziune.El va incepe colaborarea cu postul turcesc de la inceputul lunii martie, unde va prezenta un show de zile mari.Vedeta TV va incasa un salariu consistent dupa trecerea la Kanal D. Astfel, Dan Negru va lua 25 000 de euro lunar pentru emisiunile realizate…

- Pentru deblocarea situației și pentru preintampinarea apariției unor cazuri similare, AUR va susține urmatorul set de masuri: Adoptarea unui program anual de achiziții de mijloace de transport in comun, susținut de la bugetul de stat. Pentru bugetul din 2023 și anii urmatori, vom solicita alocarea a…

- Dupa o pauza de patru ani, Dana Grecu se intoarce in televiziune. Fosta vedeta de la Antena 3 a semnat un nou contract cu alta televiziune din Romania, anunța paginademedia.ro.Dana Chera, cunoscuta publicului ca Dana Grecu, revine pe micile ecrane dupa o pauza lunga. Jurnalista a realizat mai multe…

- Romania va avea transmitere comunitara a tulpinii Omicron la jumatatea lunii ianuarie, iar estimarile INSP care prognozeaza 25.000 de cazuri pe zi sunt foarte corecte, pentru ca se bazeaza pe modele matematice.